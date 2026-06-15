Siracusa sul tetto d’Italia: la Marina casa vacanze conquista il titolo nazionale AiCS

Un trionfo che porta in alto i colori della città aretusea. La Marina Casa Vacanze di Siracusa ha conquistato il titolo nazionale AiCS di Calcio a 7, imponendosi nella finale della Festa del Calcio AiCS 2026, andata in scena sui campi di Cervia e Gatteo a Mare, in Romagna.

La manifestazione, tra le più attese del panorama sportivo amatoriale italiano, ha visto la partecipazione di 28 squadre provenienti da ogni parte della penisola, protagoniste di giorni intensi all’insegna dello sport, del fair play e della condivisione.

Nel match decisivo, la formazione siracusana ha superato per 3-2 il Luanvi FC di Lucca al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni, conquistando così il gradino più alto del podio nazionale.

A trascinare la squadra siciliana verso il successo è stato soprattutto il suo straordinario reparto offensivo. Giuseppe La Mesa si è infatti laureato capocannoniere del torneo con ben 16 reti, risultando il giocatore più prolifico dell’intera competizione. Alle sue spalle si è classificato un altro siracusano, il compagno di squadra Giuseppe Carrà, autore di 12 gol e protagonista di un percorso esaltante.

Numeri che testimoniano la forza e la qualità della squadra aretusea, capace di distinguersi tra le migliori realtà del calcio amatoriale nazionale. Un risultato prestigioso che premia l’impegno della società, dello staff tecnico e di tutti gli atleti, protagonisti di una stagione culminata con uno storico successo.

La vittoria ottenuta in Romagna rappresenta motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo siracusano e conferma ancora una volta la capacità delle realtà locali di competere e vincere a livello nazionale.