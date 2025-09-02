Siracusa, superamenti dei livelli di ozono: il Codacons chiede al Comune la pubblicazione dei dati Arpa

Il Codacons, associazione ambientalista e che tutela la salute dei cittadini, chiede ufficialmente all’amministrazione comunale di Siracusa l’immediata pubblicazione dei dati Arpa sul superamento delle soglie di ozono registrate in estate nell’area industriale e urbana della città.

Lo rende noto l’avvocato Bruno Messina, presidente Codacons Siracusa, che dichiara: “la richiesta fa seguito a quanto riportato dal quotidiano “La Sicilia”, che ha evidenziato un’inquietante omissione informativa da parte del Comune di Siracusa circa il superamento dei valori soglia previsti per la protezione della salute umana. Difatti, come segnalato dallo stesso Comune nel corso di una recente seduta consiliare, “le informazioni ai cittadini non sono state sufficientemente adeguate”.





Una dichiarazione che, per il Codacons, assume contorni allarmanti, posto che la soglia di informazione (180 mmg/mc) e la soglia di allarme (240 mmg/mc) sono previste dalla normativa proprio per attivare misure di tutela nei confronti della popolazione. A seguito di tale situazione, il Codacons ha espresso forte preoccupazione, considerato che i superamenti delle concentrazioni di ozono possono provocare seri danni alla salute, soprattutto di bambini, anziani e soggetti fragili.

“Non si può parlare di strategia comunicativa da rafforzare – continua Messina – quando si è in presenza di una mancata informazione rispetto a livelli di inquinamento potenzialmente pericolosi; la salute umana è una priorità da non sottovalutare“.

Pertanto, come annunciato da Messina, il Codacons diffiderà l’amministrazione comunale di Siracusa a rendere pubblici tutti i dati Arpa concernenti il superamento delle soglie di ozono registrate nell’ultimo biennio e si riserva di intraprendere ogni azione legale ritenuta opportuna, ivi compresa la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica, per accertare eventuali profili di responsabilità penale.