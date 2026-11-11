Siracusa, supplenze 2026/27: 21 classi di concorso passate alla seconda fascia

Attualità · ScuolaGo

Le graduatorie della scuola in provincia di Siracusa mostrano segnali di esaurimento in numerose classi di concorso. In 21 casi, infatti, la prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) risulta esaurita e per assegnare gli incarichi si è dovuto attingere alla seconda fascia. È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio ScuolaGo, che monitora i dati relativi a graduatorie, nomine, supplenze e personale scolastico.

Secondo i dati aggiornati di Osservatorio ScuolaGo ( https://scuolago.it/osservatorio/) al 10 novembre, in provincia di Siracusa sono state assegnate 1.764 supplenze dalle Gps per l’anno scolastico 2026/2027. Soltanto il 4,4% degli incarichi arriva dalla seconda fascia, una delle percentuali più basse a livello nazionale: Siracusa occupa infatti il quinto posto in Italia tra le province con la minore quota di nomine da questa graduatoria.

Un altro dato significativo riguarda il sostegno. In questo settore si concentra il 78,2% delle supplenze complessivamente assegnate in provincia, una quota decisamente superiore alla media nazionale, che si attesta al 64,8%. Un indicatore che conferma il peso degli incarichi di sostegno nel sistema scolastico del territorio e la rilevanza delle esigenze di personale specializzato.

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L’analisi dell’Osservatorio ScuolaGo prende in esame anche il personale Ata. Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, risultano 426 supplenze assegnate attraverso la graduatoria dei 24 mesi, pari a 16,2 incarichi ogni 100 iscritti. Nella terza fascia, invece, i candidati inseriti per il profilo di collaboratore scolastico sono 11.685.

Numeri che offrono una fotografia del fabbisogno di personale nelle scuole siracusane e delle difficoltà legate alla disponibilità di aspiranti nelle diverse graduatorie, con una particolare concentrazione delle nomine nell’ambito del sostegno.