Siracusa, “Sussurri di Mare”: al Mercato Ittico fra tradizione, gusto e pesca sostenibile

Attualità · Mercoledì 11

Il pesce locale, le tradizioni dei pescatori e la tutela dell’ecosistema marino saranno al centro dell’evento di “Sussurri di Mare – Patrimonio marittimo e pesca sostenibile a Siracusa”, in programma mercoledì 11 novembre al Mercato Ittico di Siracusa. Promossa dal Comune di Siracusa, l’iniziativa nasce per avvicinare cittadini, studenti e visitatori alla cultura del mare e far conoscere il valore del pescato locale, con particolare attenzione al pesce azzurro e alle specie legate alla piccola pesca costiera.

“Con Sussurri di Mare vogliamo valorizzare un patrimonio che appartiene alla storia e all’identità di Siracusa – dichiara il vicesindaco Edy Bandiera –. Il nostro obiettivo è promuovere la conoscenza delle tradizioni marinare, sostenere la cultura del pescato locale e sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sull’importanza di un rapporto consapevole e sostenibile con il mare”.

La giornata unirà approfondimento, testimonianze e cucina dal vivo. Uno dei momenti centrali sarà lo show cooking dello chef Vincenzo Di Falco, di Yacht Dining Destination, che proporrà una dimostrazione dedicata alla trasformazione e alla valorizzazione del pescato, accompagnata da una degustazione di salumi di mare. Il Mercato Ittico ospiterà dalle 10 inoltre la conferenza “Tradizioni Marinare e Futuro Sostenibile”, un momento di confronto tra istituzioni, mondo scientifico, operatori della filiera e rappresentanti del patrimonio culturale marittimo. Il dialogo collegherà la memoria della pesca siracusana alle sfide contemporanee: tutela degli habitat, stagionalità, consumo consapevole e sviluppo sostenibile della filiera ittica.

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Il panel sarà aperto dai saluti del vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera, che presenterà il progetto “Sussurri di Mare”. Interverranno Patrizia Maiorca, presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio; Fabio Marino, professore ordinario dell’Università di Messina e direttore del Centro sperimentale di patologia ittica; Alfonso Milano, responsabile regionale del comparto acquacoltura e maricoltura della Regione Siciliana, esperto di sistemi gestionali dell’impresa pesca e membro del centro di ricerca interdipartimentale per l’implementazione dei processi di monitoraggio fisico, chimico e biologico nei sistemi di biorisanamento dell’Università di Catania; Pierpaolo Drago, Sales Manager di Drago Conserve; Lucia Aliffi, Museo del Mare di Siracusa. La conferenza comprenderà inoltre un intervento video del prof. Giovanni Fichera, docente dei laboratori di cucina dell’IPSAR “Federico II di Svevia” di Siracusa. Nel corso dell’evento saranno inoltre messi a disposizione materiali divulgativi dedicati alle specie locali, alle caratteristiche nutrizionali del pesce azzurro, alla stagionalità e al lavoro dell’Area Marina Protetta Plemmirio.

L’incontro rappresenterà un’occasione per conoscere da vicino prodotti, tecniche di lavorazione e professionalità della filiera, approfondendo il legame tra alimentazione, cultura locale e sostenibilità ambientale. L’evento è realizzato con il contributo dell’Area Marina Protetta Plemmirio, del Museo del Mare di Siracusa, dell’Organizzazione dei produttori della pesca e delle imprese della filiera Mare Blu Moscuzza, Nordal Surgelati e Drago Conserve.

Il progetto “Sussurri di Mare”, codice 61/222402/26/SI, è finanziato nell’ambito del Programma FEAMPA 2021-2027 con D.D.G. n. 336 del 2 luglio 2026 della Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca Mediterranea.