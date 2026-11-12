Siracusa, “Sussurri di Mare” si chiude con gli studenti: conoscere il mare per proteggerlo

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Video · Pesca sostenibile

Si è concluso con una giornata dedicata alle nuove generazioni “Sussurri di Mare – Patrimonio marittimo e pesca sostenibile a Siracusa”, il progetto promosso dal Comune di Siracusa per valorizzare il pesce locale, la cultura marinara e il lavoro di tutela dell’ecosistema marino. Oggi gli alunni delle scuole elementari e medie del III Istituto Comprensivo “Santa Lucia”, plesso Ortigia, hanno visitato il Museo del Mare di Siracusa e la sede del Consorzio Plemmirio.

Due esperienze complementari, pensate per mettere in relazione la memoria della pesca, le tradizioni artigianali, la conoscenza scientifica e la protezione della biodiversità. La giornata ha completato il percorso avviato l’11 novembre al Mercato Ittico, dove istituzioni, ricercatori, rappresentanti dell’Area Marina Protetta e operatori della filiera si erano confrontati nel workshop “Tradizioni Marinare e Futuro Sostenibile”. Alla discussione era seguito lo show cooking dello chef Vincenzo Di Falco, Yacht Dining Destination, con una degustazione di salumi di mare realizzati attraverso la trasformazione del pescato.

“Oggi si conclude il progetto Sussurri di Mare, dopo il grande successo di partecipazione al Mercato Ittico – ha spiegato Edy Bandiera, vicesindaco di Siracusa -. I ragazzi, questa volta è toccato ai più piccoli dell’istituto Santa Lucia egregiamente guidato dalla dirigente Desiree Coco, sono stati impegnati in due attività, all’Area Marina Protetta del Plemmirio e al Museo del Mare, per approfondire la sostenibilità, la tutela dell’ambiente, l’identità e la tradizione”. Secondo Bandiera, il contatto diretto con la storia e le professionalità del mare può anche aprire nuove prospettive: “La navigazione e l’avventura hanno un fascino particolare, che ha catturato l’attenzione dei ragazzi e, chissà, acceso in loro una piccola luce su un futuro lavorativo da vivere accanto al mare e nel mare, generando valore per il territorio”.

Al Museo del Mare, accompagnati dalla responsabile Lucia Aliffi, gli studenti hanno scoperto antichi mestieri, strumenti, tecniche di pesca e imbarcazioni legate alla storia della marineria siracusana. Un patrimonio che non viene proposto come semplice testimonianza del passato, ma come punto di partenza per recuperare competenze e costruire nuove occasioni formative: “Siracusa non può perdere il legame con il mare, origine della sua vita, della sua economia e della sua cultura. Il Museo custodisce le tradizioni marinare e permette di scoprire mestieri ormai dimenticati, attrezzi, sistemi di pesca e specie delle nostre coste”. Il Museo dedica particolare attenzione alle scuole e accoglie ogni anno oltre mille bambini e ragazzi: “qui si può parlare di matematica, fisica, storia, architettura, conservazione e pesce azzurro. Il nostro obiettivo è arrivare a una “Bottega 2.0”, dove insegnare nuovamente ai giovani a scegliere e lavorare il legno per costruire una barca adatta al nostro mare, recuperando il sapere dei calafatari e dei maestri d’ascia”.

Nella sede del Consorzio Plemmirio gli studenti hanno invece approfondito le attività di studio, monitoraggio e divulgazione svolte dall’Area Marina Protetta. I dati scientifici raccolti in oltre vent’anni diventano così uno strumento educativo, capace di spiegare ai più giovani i problemi dell’ambiente marino e le possibili soluzioni. “Sussurri di Mare e Plemmirio sono un connubio naturale. Non può esserci protezione se non c’è conoscenza: vogliamo trasmettere ai ragazzi ciò che abbiamo imparato attraverso anni di studi e monitoraggi, perché sarebbe inutile lasciare queste informazioni chiuse nei nostri uffici – ha affermato Gianfranco Mazza, Responsabile scientifico ed Attività a Mare dell’AMP Plemmirio –. Il nostro compito è mettere le conoscenze a disposizione della comunità, dai bambini delle elementari fino agli studenti universitari, per avere un mare protetto e pulito e continuare ad ammirarne la ricchezza anche sott’acqua”.

Per il III Comprensivo Santa Lucia la giornata si inserisce in un percorso educativo già avviato sulla marineria siracusana e sulle tecniche tradizionali di pesca. La collocazione del plesso nel cuore di Ortigia rende il rapporto con il mare parte integrante dell’esperienza quotidiana degli studenti. “Abbiamo aderito con grande entusiasmo perché il nostro istituto ha un amore particolare per il mare. Viviamo nel cuore del centro storico, siamo circondati dal mare e cerchiamo di trasmettere ai ragazzi non soltanto questo amore, ma soprattutto la cultura della tutela – ha raccontato Marilù Attardo, insegnante del III Comprensivo Santa Lucia, plesso Ortigia -. Lo scorso anno ci siamo soffermati sulla cultura della marineria siracusana e su un antico mestiere che sta scomparendo. La visita di oggi completa quel percorso e ci offre nuovi spunti sui quali lavorare durante quest’anno scolastico”.

Con le visite dedicate agli studenti, “Sussurri di Mare” ha chiuso il proprio percorso mettendo in dialogo generazioni, competenze e luoghi simbolici della città. Dal Mercato Ittico al Museo del Mare, fino all’Area Marina Protetta Plemmirio, il progetto ha costruito un racconto unitario nel quale tradizione, ricerca, educazione e impresa concorrono alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio marittimo siracusano.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo dell’Area Marina Protetta Plemmirio, del Museo del Mare di Siracusa, dell’Organizzazione dei produttori della pesca e delle imprese della filiera Mare Blu Moscuzza, Nordal Surgelati e Drago Conserve.

Il progetto “Sussurri di Mare”, codice 61/222402/26/SI, è finanziato nell’ambito del Programma FEAMPA 2021-2027 con D.D.G. n. 336 del 2 luglio 2026 della Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca Mediterranea.