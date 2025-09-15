Siracusa, sventato un tentato furto di carburante nella notte

Alle 22:15 circa di ieri sera, la Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza Metroservice ha ricevuto una segnalazione di allarme proveniente dal perimetro esterno di un’azienda del territorio, dove erano parcheggiati diversi mezzi.

Immediatamente è stata inviata sul posto una pattuglia di competenza che, giunta dopo pochi minuti, ha notato la presenza sospetta di diversi bidoni in plastica collocati accanto ai mezzi della ditta. Contestualmente sono state allertate le Forze dell’Ordine, nello specifico la Polizia di Stato, oltre a ulteriori unità di vigilanza di supporto, e informato il cliente.

Le verifiche hanno confermato che si trattava con ogni probabilità di un tentativo di furto di carburante: infatti sono stati rinvenuti alcuni bidoni già pieni di gasolio, pronti per essere asportati.

Grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate e della Polizia, i malviventi – pur riuscendo a dileguarsi – sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva sul posto, impedendo così un danno economico rilevante all’azienda.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori del gesto.