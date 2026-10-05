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Siracusa, svuota cantine a ottobre: venerdì 9 tocca a via Santi Amato. Ecco tutte le date

di Oriana Gionfriddo ·
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svuota cantine senza scritte
Immagine generata con l'intelligenza artificiale

Prosegue a Siracusa il servizio svuota cantine organizzato dal Comune con Risam Ecologia. Per tutto il mese di ottobre, ogni venerdì dalle 9 alle 12, i cittadini possono portare i rifiuti ingombranti in un punto di raccolta diverso della città.

Dopo il primo appuntamento di venerdì 2 ottobre alla Pizzuta, in via Cannizzaro, queste sono le prossime date:

-venerdì 9 ottobre, via Santi Amato, all’incrocio con via Ignazio Immordini;

-venerdì 16 ottobre, slargo Arenella;

-venerdì 23 ottobre, traversa Carrozzieri;

-venerdì 30 ottobre, via Foti, vicino alla chiesa di San Corrado Confalonieri.

Il servizio è attivo dalle 9 alle 12.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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