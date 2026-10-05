Siracusa, svuota cantine a ottobre: venerdì 9 tocca a via Santi Amato. Ecco tutte le date

Prosegue a Siracusa il servizio svuota cantine organizzato dal Comune con Risam Ecologia. Per tutto il mese di ottobre, ogni venerdì dalle 9 alle 12, i cittadini possono portare i rifiuti ingombranti in un punto di raccolta diverso della città.
Dopo il primo appuntamento di venerdì 2 ottobre alla Pizzuta, in via Cannizzaro, queste sono le prossime date:
-venerdì 9 ottobre, via Santi Amato, all’incrocio con via Ignazio Immordini;
-venerdì 16 ottobre, slargo Arenella;
-venerdì 23 ottobre, traversa Carrozzieri;
-venerdì 30 ottobre, via Foti, vicino alla chiesa di San Corrado Confalonieri.
Il servizio è attivo dalle 9 alle 12.