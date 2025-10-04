Siracusa, tamponamento a catena a Targia, traffico rallentato all’ingresso nord

Incidente nella tarda mattinata di oggi in contrada Targia, a pochi metri dall’ingresso di viale Scala Greca. Tre le vetture coinvolte in un tamponamento le cui cause sono ancora al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità.

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi agli occupanti dei veicoli. Non si registrano, al momento, feriti gravi, ma i sanitari hanno comunque effettuato alcuni controlli sul posto.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione, soprattutto per chi era diretto verso il centro di Siracusa. Gli agenti della Municipale stanno lavorando per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.