Siracusa, tamponamento in via Von Platen: traffico in tilt in mattinata

Traffico in tilt questa mattina a Siracusa a causa di un tamponamento avvenuto intorno alle 10.30 in via Von Platen. L’incidente, che ha coinvolto più veicoli, ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione in una delle arterie più trafficate della città.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, che ha gestito il traffico e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si segnalano, al momento, gravi conseguenze per le persone coinvolte.