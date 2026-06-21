Siracusa tappa del torneo Who’ s got next: appuntamenti sul terrazzo del Talete

Grazie alla realizzazione del campo da basket sul terrazzo del Talete, Siracusa è stata inserita, insieme a Catania e Messina, tra le tre tappe del torneo Who’ s got next, competizione di pallacanestro 3×3 più amata in Sicilia.
Già nella giornata di ieri le 55 squadre iscritte hanno dato spettacolo dinanzi ad appassionati e curiosi. Stasera le finali, dalle 18 in poi, per un sano divertimento attraverso lo sport.
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