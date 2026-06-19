Siracusa, Tari. De Simone denuncia il “caos bonus differenziata. L’amministrazione chiarisca e corra ai ripari”

“In molte bollette di quest’anno nessun beneficio, sembrerebbe. I bonus 2025 caricati come fossero maturati nel 2026 e quindi riscuotibili solo nel 2027. Per molti cittadini addirittura nulla, nonostante i conferimenti ai CCR. Il Comune intervenga subito con trasparenza e correttezza, ma soprattutto chiarisca e corra ai ripari”. A intervenire sulla questione è il consigliere comunale Damiano De Simone che segnala una situazione amministrativa paradossale per migliaia di famiglie siracusane che nelle bollette TARI 2026 non ritrovano alcun beneficio relativo ai bonus differenziata maturati nell’anno precedente.

Dai riscontri effettuati emerge un quadro confuso e inaccettabile. I bonus maturati nel 2025 da molte famiglie che hanno conferito correttamente presso i tuoi CCR non sono stati caricati in bolletta 2026. Per altri, invece, solo in parte e potranno essere riscossi solo nel 2027. Per migliaia di altri cittadini, invece, che hanno conferito regolarmente per tutto l’anno precedente, non vi è traccia alcuna di incentivo, come se l’impegno civico non fosse mai esistito.

Un caos senza precedenti che colpisce chi ha fatto la propria parte con responsabilità. I siracusani si sono recati ai Centri Comunali di Raccolta, hanno separato i rifiuti, hanno conferito nel rispetto delle regole. Un contributo etico concreto alla città, che riduce i costi di smaltimento, sostiene il lavoro degli operatori e migliora il decoro urbano. Di quel contributo sembrerebbe non vi sia traccia, l’oblio burocratico.

“È un errore che mina la fiducia – dichiara Damiano De Simone – Non si può chiedere ai cittadini di differenziare con costanza e poi rispondere con picche! Il bonus differenziata è un incentivo previsto e un atto di rispetto verso chi collabora, non una cortesia. Ometterlo o posticiparlo significa non riconoscere l’impegno civico dei contribuenti”.

A subire le conseguenze, oltre ai cittadini, è anche il personale dell’Ufficio Tributi, che rischia ora un sovraccarico di lavoro per gestire reclami, richieste di verifica e istanze di rimborso generate da un disallineamento che poteva essere evitato con controlli preventivi.

“Chiedo all’Amministrazione di fare chiarezza immediata – conclude il Consigliere – partendo dal pubblicare un avviso che informi e spieghi il problema e avviare una verifica puntuale di tutte le posizioni, incrociando i dati dei conferimenti ai CCR con le utenze TARI. Non per ultimo, garantire che ogni cittadino che ha conferito correttamente riceva l’intero bonus spettante, senza senza ulteriori attese e burocrazie. La buona amministrazione è responsabilità. I cittadini di Siracusa hanno dimostrato senso civico conferendo con costanza. Ora spetta al Comune dimostrare senso istituzionale, correggendo gli eventuali errori e restituendo a ciascuno quanto dovuto. La fiducia tra Ente e contribuenti è alla base di una sana comunità, sindaco e assessore siano all’altezza di ristabilire un buon rapporto”.