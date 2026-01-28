Siracusa, tavola rotonda su “La civiltà della roccia”: studiosi a confronto sulla Valle dell’Anapo

Si terrà venerdì 31 gennaio 2026, alle ore 10.30, la tavola rotonda dal titolo “La civiltà della roccia”, promossa dall’Associazione Culturale Lamba Doria, presieduta da Alberto Moscuzza. L’incontro avrà luogo nella sala storica della Casa del Mutilato, in viale Regina Margherita 19, a Siracusa.

L’iniziativa prende spunto dal compendio sulla Valle dell’Anapo, intitolato La civiltà della roccia, curato da Cetty Bruno ed edito dal Sistema Rete Museale Iblei, presieduto dal naturalista Paolino Uccello. La pubblicazione raccoglie una serie di saggi frutto di studi e ricerche di carattere scientifico, antropologico, storico e naturalistico sulla Riserva naturale della Valle dell’Anapo e Pantalica, sito preistorico risalente all’Età del Bronzo e patrimonio di straordinario valore culturale.

Il compendio promuove inoltre l’opera dell’Ecomuseo degli Iblei, valorizzando il rapporto profondo tra uomo, natura e territorio e offrendo nuove chiavi di lettura per la tutela e la promozione del patrimonio ibleo.

Il significativo riscontro ottenuto dall’opera nella città di Siracusa ha stimolato l’organizzazione della tavola rotonda, che vedrà la partecipazione di studiosi, ricercatori ed esperti di marketing culturale, chiamati a confrontarsi sul valore identitario e sulle potenzialità di sviluppo culturale e turistico dell’area.

A moderare l’incontro sarà la professoressa Tiziana Vitanza, scrittrice, che guiderà il dibattito tra i relatori in un contesto di alto profilo culturale, nella cornice della storica Casa del Mutilato.

Un appuntamento che si propone come momento di approfondimento e dialogo, aperto a studiosi, operatori culturali e cittadini interessati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico del territorio siracusano.