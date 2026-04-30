Siracusa, tavolo Versalis a giugno. Cannata: “avanti con la transizione: lavoro, investimenti e futuro per il polo industriale”

“La convocazione del tavolo Versalis per il 25 giugno da parte del ministro Adolfo Urso conferma che il lavoro portato avanti in questi anni con il nostro Governo Meloni sul polo industriale di Siracusa sta producendo risultati concreti. Abbiamo sempre scelto una linea chiara e responsabile nel governare la transizione industriale, tutelando il lavoro e costruendo nuove prospettive produttive. Oggi quella scelta si dimostra giusta. La riconversione è in atto e il polo di Priolo resta centrale in una strategia nazionale che punta su innovazione, sostenibilità e competitività“. A parlare è il parlamentare di FdI Luca Cannata, dopo che il ministro Urso ha annunciato un nuovo incontro del tavolo Versalis, con tutti i soggetti firmatari del Protocollo, per verificare l’avanzamento del piano di riconversione e condividere soluzioni che assicurino la tutela dell’occupazione e il mantenimento della capacità produttiva strategica dei siti.

“Parliamo di un percorso già avviato, che guarda allo sviluppo della chimica sostenibile, al riciclo avanzato e alla nuova filiera della bioraffinazione. Un cambio di passo reale, che non smantella ma trasforma e rafforza – conclude Cannata -. Il tavolo convocato dal Governo rappresenta un ulteriore passaggio operativo per consolidare gli investimenti e garantire pienamente i livelli occupazionali. Parliamo di interventi complessivi nell’ordine di centinaia di milioni di euro sul territorio, tra riconversione industriale e filiere produttive. Su questo continueremo a lavorare con determinazione, perché il futuro industriale di Siracusa si costruisce con serietà, visione e presenza costante delle istituzioni”.

Avanza, infatti, l’iter autorizzativo per la riconversione del sito di Priolo, in Sicilia, dove Eni e Q8 Italia hanno annunciato un importante investimento strategico per la realizzazione e la successiva gestione di una nuova bioraffineria. Recentemente è stato annunciata l’assegnazione del contratto principale per la costruzione della bioraffineria e a marzo sono iniziate le operazioni per lo smantellamento dell’impianto cracking.