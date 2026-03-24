Siracusa, taxi e burocrazia. Scimonelli: “Licenze ferme, serve convocare subito la Commissione”

Una decina di licenze taxi bloccate e un servizio parzialmente fermo a causa di un’impasse burocratica. È la denuncia del presidente della IV Commissione “Mobilità e Trasporti” del Comune di Siracusa, Ivan Scimonelli. Al centro della vicenda ci sono circa dieci licenze taxi non rinnovate dall’inizio dell’anno, in particolare quelle degli operatori che non hanno completato l’iscrizione al RENT.

“Una situazione che, di fatto – spiega Scimonelli -, tiene ferme autorizzazioni e mezzi, con ripercussioni dirette sulla mobilità urbana e sull’offerta del servizio pubblico“. Secondo quanto evidenziato dal presidente della IV commissione, manca il parere della Commissione consultiva, passaggio tecnico necessario per procedere al rinnovo delle autorizzazioni.

La Commissione dovrebbe valutare le singole posizioni degli operatori, esaminare eventuali giustificazioni e verificare il rispetto del regolamento vigente

“Tuttavia, ad oggi, la Commissione non è stata convocata” dice apertamente Scimonelli. La convocazione – sottolinea il consigliere comunale – spetta al dirigente del settore Mobilità e alla Segretaria generale, trattandosi di un atto amministrativo dovuto e non discrezionale. “Non è più tollerabile“, afferma il capogruppo di Insieme, che sollecita pubblicamente una convocazione immediata per sbloccare la situazione.

L’obiettivo è definire rapidamente le posizioni pendenti e ripristinare la piena operatività del servizio taxi, evitando ulteriori disagi per cittadini e turisti in una città a forte vocazione turistica come Siracusa.