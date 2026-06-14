Siracusa, teatro e solidarietà all’Urban Center: con “Lisistrata” raccolti fondi per Telethon

Una serata all’insegna della cultura e della solidarietà quella andata in scena all’Urban Center di Siracusa, dove l’associazione culturale Aregoladarte Progetti e Ricerca ETS-APS ha promosso un evento benefico a sostegno della ricerca scientifica di Telethon.

Protagonista dell’iniziativa è stata la rappresentazione teatrale di “Lisistrata… Potere alle Donne”, celebre commedia di Aristofane scritta nel 411 a.C. e ancora oggi capace di affrontare temi di grande attualità attraverso la forza e l’ironia dei suoi personaggi femminili. Lo spettacolo, interpretato da un cast composto interamente da volontari, ha coinvolto il pubblico presente, coniugando il valore culturale del teatro con una finalità solidale.

L’iniziativa ha consentito di raccogliere 665 euro, destinati alla ricerca sulle malattie genetiche rare sostenuta da Telethon. Un risultato accolto con soddisfazione dagli organizzatori e dai volontari che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

Tra i momenti più apprezzati della serata anche l’intervento del poeta internazionale Jonny Souto Rodriguez, che ha presentato un monologo originale dedicato alla figura di Lisistrata, offrendo al pubblico un ulteriore spunto di riflessione sul ruolo delle donne e sul valore universale dell’opera aristofanea.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente dell’associazione e direttrice artistica Elena Savatta, che ha sottolineato la grande partecipazione registrata e il successo di un progetto capace di unire arte, impegno civile e solidarietà.

L’organizzazione ha voluto ringraziare tutti i volontari coinvolti, Rossana Geraci, responsabile dell’Urban Center, il dottor Miccoli, l’assessore alle Politiche Sociali Marco Zappulla e il Comune di Siracusa per il patrocinio gratuito concesso all’iniziativa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Simona Bonforte, volontaria del banchetto Telethon, per il contributo offerto durante la raccolta fondi, e al presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Valentino De Ieso, per il supporto garantito attraverso la presenza dei volontari ANC che hanno curato l’accoglienza dei partecipanti.

Fondamentale anche il contributo della regista Arianna Vinci, interprete del ruolo di Lisistrata, che ha guidato il cast composto da Alessia Giardina, Rosanna Pecoraro, Lucia Scappati, Lucia Angelica, Martina Lucia Lombardo, Sabrina Natalini, Rosario Lorefice, Giovanni Spatola, Romea Saccente, Simona Lentinello, Chiara Angelico, Francesca Franzò, Franco Caligiore, Tonino Mollica e Antonio Iraci.

A supportare la rappresentazione anche lo staff tecnico e organizzativo formato da Francesca Vatti (audio e luci), Anna Savatta (costumi), Antonio Pica (foto e video) e Romea Saccente (assistente scenografia).

L’evento ha confermato ancora una volta il valore del teatro come strumento di partecipazione e sensibilizzazione sociale, capace di trasformare una serata culturale in un concreto gesto di sostegno alla ricerca scientifica e alle persone che ogni giorno convivono con malattie rare.