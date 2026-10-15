Siracusa, Tecla Insolia protagonista di “Idda”: il film sull’Etna apre Alice nella città

C’è un pezzo di provincia di Siracusa nel nuovo film che apre la sezione Panorama Italia di Alice nella città. La protagonista di “Idda”, secondo lungometraggio di Irene Dionisio, è Tecla Insolia, attrice con radici nel Siracusano: la madre è originaria di Solarino, il padre di Floridia. Dopo il successo al Toronto International Film Festival, il film sarà proiettato nella rassegna romana, in programma fino al 25 ottobre.
Accanto a Tecla Insolia, già vincitrice del David di Donatello come migliore attrice protagonista per “L’arte della gioia” e interprete di “Primavera”, ci sono Romana Maggiora Vergano, Nastro d’argento come migliore attrice protagonista per “Il tempo che ci vuole” e volto di “C’è ancora domani”, e Giuseppe De Domenico, visto in “Vermiglio” ed “Euforia”.
La storia: due amiche e il vulcano
“Idda” racconta la storia di due amiche d’infanzia che si ritrovano per salire insieme sull’Etna. Il titolo, che in siciliano significa “lei”, richiama il vulcano-donna. Tra le pendici e le viscere della montagna, le due protagoniste si confrontano sul senso profondo della femminilità e, al di là delle differenze e del tempo trascorso, si riscoprono profondamente unite.
Il film
Il film è diretto da Irene Dionisio e scritto dalla regista insieme a Marco Borromei. È prodotto da Giovanni Pompili per Kino Produzioni con Rai Cinema, in associazione con Andromeda Film, Edi Effetti Digitali Italiani e Wise Pictures. È stato realizzato con il sostegno del ministero della Cultura e sviluppato con il contributo di Media Creative Europe, della Film Commission Torino Piemonte e della Idm Film & Music Commission Südtirol.
“Idda” arriverà presto nelle sale.