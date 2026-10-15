Siracusa, Tecla Insolia protagonista di “Idda”: il film sull’Etna apre Alice nella città

Attualità · cinema

C’è un pezzo di provincia di Siracusa nel nuovo film che apre la sezione Panorama Italia di Alice nella città. La protagonista di “Idda”, secondo lungometraggio di Irene Dionisio, è Tecla Insolia, attrice con radici nel Siracusano: la madre è originaria di Solarino, il padre di Floridia. Dopo il successo al Toronto International Film Festival, il film sarà proiettato nella rassegna romana, in programma fino al 25 ottobre.

Accanto a Tecla Insolia, già vincitrice del David di Donatello come migliore attrice protagonista per “L’arte della gioia” e interprete di “Primavera”, ci sono Romana Maggiora Vergano, Nastro d’argento come migliore attrice protagonista per “Il tempo che ci vuole” e volto di “C’è ancora domani”, e Giuseppe De Domenico, visto in “Vermiglio” ed “Euforia”.

La storia: due amiche e il vulcano

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“Idda” racconta la storia di due amiche d’infanzia che si ritrovano per salire insieme sull’Etna. Il titolo, che in siciliano significa “lei”, richiama il vulcano-donna. Tra le pendici e le viscere della montagna, le due protagoniste si confrontano sul senso profondo della femminilità e, al di là delle differenze e del tempo trascorso, si riscoprono profondamente unite.





Il film

Il film è diretto da Irene Dionisio e scritto dalla regista insieme a Marco Borromei. È prodotto da Giovanni Pompili per Kino Produzioni con Rai Cinema, in associazione con Andromeda Film, Edi Effetti Digitali Italiani e Wise Pictures. È stato realizzato con il sostegno del ministero della Cultura e sviluppato con il contributo di Media Creative Europe, della Film Commission Torino Piemonte e della Idm Film & Music Commission Südtirol.

“Idda” arriverà presto nelle sale.