Siracusa, tecnici al lavoro per la riparazione della condotta di Bufalaro Basso

A causa di un guasto improvviso avvenuto su una condotta di distribuzione di Bufalaro Basso, accertato dopo lo svuotamento del sottopasso, nelle prossime ore si potrebbero verificare riduzioni di pressione o di carenza idrica nelle zone di Villaggio Miano, viale Epipoli e vie limitrofe e zona Pizzuta.
I tecnici di Aretusacque sono già al lavoro da qualche ora per effettuare la riparazione del tratto di condotta interessato dalla perdita. Le operazioni di riparazione, salvo imprevisti, si concluderanno nelle prime ore della serata.
Il ripristino dei flussi sarà contestuale alla rimessa in esercizio rete di distribuzione.
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