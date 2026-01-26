Siracusa, Tekra cede un ramo d’azienda: la vicenda rifiuti domani in Consiglio comunale

Su convocazione del presidente Alessandro Di Mauro, i consiglieri comunali di Siracusa torneranno in aula domani (27 gennaio) alle 17,30 per discutere una mozione, tre ordini del giorno e un atto di indirizzo.

La mozione, a firma di Giovanna Porto, è sulla “Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari”.

Il primo degli ordini del giorno, presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia, ha per oggetto l’ipotesi di passaggio del servizio di raccolta dei rifiuti urbani alla “Ris.Am srl” dopo l’affitto del ramo d’azienda da parte della Tekra. A questo documento è stata agganciata la richiesta, del gruppo del Partito democratico, di un’informativa sull’argomento da parte dell’Amministrazione. Gli altri due ordini del giorno sono stati proposti dal gruppo del Pd e riguardano: la “Relazione sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati con risorse Pnrr” e “Rete, coordinamento e iniziative sulla salute mentale”.

A chiudere, un atto di indirizzo con il quale il consigliere Leandro Marino chiede la trasformazione temporanea a parcheggio dell’area di un distributore di carburanti Esso.