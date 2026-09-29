Siracusa, Tekra e Risam: Aloschi rassicura sul servizio rifiuti e guarda al nuovo appalto

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Video · Igiene urbana

Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto Tekra e Risam non avranno ripercussioni sul servizio di igiene urbana a Siracusa. A rassicurare è l’assessore comunale all’Ecologia Luciano Aloschi, che annuncia il confronto con l’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale e guarda già al prossimo appalto, visto che l’attuale contratto scadrà nel 2027.

“Non c’è nulla di preoccupante per quanto riguarda il servizio di igiene urbana – ha spiegato Aloschi -. Questo non riguarda il servizio né tantomeno la tutela dei lavoratori di Risam”.

Nei giorni scorsi il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario e sarà con questa figura che l’amministrazione comunale si interfaccerà per la gestione della fase transitoria. “Da questo momento ci confronteremo con l’amministratore giudiziario per tutta la durata della gara – ha aggiunto l’assessore -. La priorità dell’amministrazione è garantire al 100% i lavoratori e fare in modo che il servizio non subisca alcuna problematica, ma anzi possa continuare a migliorare”.

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Il tema del futuro servizio di igiene urbana è già sul tavolo dell’amministrazione. L’attuale affidamento scadrà infatti il 30 giugno 2027 e l’obiettivo è evitare di arrivare a nuove proroghe. “Lo auspichiamo – ha detto Aloschi -. Il contratto scade nel 2027 e mi risulta che gli uffici abbiano già inviato una comunicazione all’SRR per avviare l’iter della nuova gara. Purtroppo in questo momento l’SRR è priva del presidente e del vicepresidente, ma gli uffici hanno già avviato il percorso”.

Guardando al nuovo capitolato, l’assessore anticipa alcuni aspetti sui quali l’amministrazione intende intervenire, a partire dallo spazzamento e dalla cura del verde urbano. “Le note dolenti sono sicuramente lo spazzamento, dove c’è la necessità dell’operatore di quartiere, che a mio avviso è fondamentale – ha spiegato -. Un altro aspetto riguarda il diserbo: bisogna incrementare in modo significativo il numero degli operatori”.

Secondo Aloschi, l’attuale organizzazione non sarebbe sufficiente rispetto alle dimensioni della città: “con una variante fatta nel giugno 2023 abbiamo quattro operatori per tutta la città e le zone periferiche per il diserbo. Effettivamente mi sembrano pochi”.