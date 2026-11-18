Attualità · Tribunale

La liquidazione giudiziale di Tekra apre un nuovo capitolo nella vicenda del servizio di igiene urbana di Siracusa. La società, che aveva gestito la raccolta dei rifiuti in città prima del subentro di Risam attraverso un contratto di affitto di ramo d’azienda, è stata sottoposta alla procedura concorsuale con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore pronunciata il 10 novembre 2026 e depositata due giorni dopo.

Una decisione che solleva interrogativi sul futuro del rapporto tra le due società e, di conseguenza, sulla continuità del servizio pubblico. Ma occorre chiarire subito un punto: la liquidazione giudiziale di Tekra non comporta automaticamente la cessazione dell’affitto del ramo d’azienda a Risam, né l’interruzione della raccolta dei rifiuti.

A disciplinare la questione è l’articolo 184 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La norma stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non determina lo scioglimento automatico del contratto di affitto d’azienda. Il curatore può tuttavia esercitare il recesso entro sessanta giorni, secondo le condizioni previste dalla legge.

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È proprio questa possibilità a rappresentare uno degli aspetti più delicati della vicenda. Se il contratto dovesse proseguire, Risam potrebbe continuare a utilizzare il ramo d’azienda alle condizioni previste, ferma restando la necessità di rispettare tutti gli obblighi relativi all’appalto pubblico. Se invece i curatori decidessero di recedere, si aprirebbe il problema della restituzione del complesso aziendale e delle conseguenze sui rapporti collegati.

Una prospettiva che richiederebbe una valutazione immediata anche da parte del Comune di Siracusa, chiamato a garantire la continuità di un servizio essenziale. Il punto, infatti, è che il contratto di affitto tra Tekra e Risam e quello relativo al servizio di igiene urbana sono rapporti giuridici distinti, sebbene collegati. L’eventuale interruzione del primo non determina necessariamente la cessazione automatica del secondo, ma potrebbe incidere sulla disponibilità dei mezzi, sull’organizzazione aziendale e sui requisiti necessari per proseguire l’attività.

Per stabilire quali sarebbero gli effetti concreti occorre conoscere le clausole dell’affitto, le condizioni del subentro nell’appalto e le eventuali determinazioni della procedura concorsuale. C’è poi la questione dei lavoratori. Il passaggio da Tekra a Risam, avvenuto dal 1° febbraio 2026, ha interessato 252 dipendenti, sulla base di un accordo sindacale sottoscritto nel gennaio precedente.

Anche in questo caso è necessario evitare conclusioni premature. La liquidazione giudiziale di Tekra non determina automaticamente la cessazione dei rapporti di lavoro attualmente in essere con Risam. Un eventuale recesso dall’affitto, tuttavia, imporrebbe di affrontare anche le conseguenze occupazionali e la disciplina applicabile alla restituzione del ramo d’azienda.

Restano inoltre da chiarire le questioni relative alle spettanze maturate dai lavoratori durante la precedente gestione, comprese quelle eventualmente ancora dovute da Tekra. Sul piano amministrativo, la vicenda pone interrogativi che riguardano direttamente Palazzo Vermexio. Il Comune ha ricevuto comunicazioni ufficiali dai curatori? È stato verificato il possibile impatto della liquidazione giudiziale sull’affidamento del servizio? Esiste un piano alternativo qualora venissero meno le condizioni che oggi consentono a Risam di operare?

Domande che assumono particolare rilievo anche alla luce del dibattito politico delle ultime ore. Durante il Consiglio comunale dedicato alla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, il capogruppo del Partito democratico Massimo Milazzo ha richiamato proprio la situazione di Tekra e Risam, chiedendo quali conseguenze potrebbe avere la liquidazione giudiziale e se l’amministrazione disponga di una soluzione alternativa per evitare eventuali interruzioni del servizio.

Al momento, tuttavia, non risultano elementi pubblici sufficienti per affermare che i curatori abbiano già deciso di interrompere il contratto con Risam. La possibilità del recesso è prevista dalla normativa, ma non equivale a una decisione già assunta. La questione, quindi, non è stabilire se la liquidazione giudiziale di Tekra comporterà necessariamente problemi nella raccolta dei rifiuti. È comprendere quali effetti potrà produrre sul contratto di affitto del ramo d’azienda e quali strumenti siano disponibili per garantire la continuità del servizio.

Per Siracusa si apre una fase che richiederà risposte puntuali, tanto sul piano giudiziario e contrattuale quanto su quello amministrativo. Perché, mentre la procedura concorsuale seguirà il proprio percorso, la raccolta dei rifiuti dovrà continuare e i lavoratori avranno bisogno di certezze sul proprio futuro.