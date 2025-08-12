Siracusa, Tekra sospende il conferimento di ingombranti al Ccr di Targia: stop anche al ritiro a domicilio

Stop fino a nuova disposizione al conferimento di rifiuti ingombranti presso il Centro Comunale di Raccolta di contrada Targia a Siracusa. Lo annuncia Tekra, spiegando che la sospensione è dovuta a “problemi sopravvenuti nell’impianto di conferimento”.
La chiusura, definita temporanea, non ha però al momento una data di riapertura. La sospensione riguarda anche il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti, che resterà fermo fino alla risoluzione delle criticità.
Restando sempre sul tema del conferimento dei rifiuti, in vista del Ferragosto, la società che gestisce il servizio ha comunicato altre interruzioni, queste già programmate: il 15 agosto resteranno chiusi il Ccr di Cassibile, i Ccr mobili, il Ccr per la raccolta degli sfalci e l’Eco Sportello.
