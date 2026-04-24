Siracusa, Tele di Aracne cresce ancora: lavoro e inclusione nel bene confiscato alla mafia

Continua a crescere a Siracusa il progetto Tele di Aracne, nato all’interno di un bene confiscato alla mafia e oggi sempre più punto di riferimento per inclusione sociale, formazione e rilancio del quartiere Borgata.

Nella giornata di ieri è stato firmato un nuovo protocollo che amplia la rete dei soggetti coinvolti tra istituzioni, cooperative sociali, associazioni e partner privati. L’obiettivo è dare continuità a un’iniziativa che negli anni ha già ottenuto riconoscimenti e finanziamenti anche internazionali.

Grazie alle nuove risorse messe a disposizione da Fondazione Con il Sud e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, saranno coinvolte complessivamente 40 persone in condizioni di fragilità sociale o economica. Per loro sono previsti percorsi di formazione nel settore sartoriale, 16 tirocini formativi e 4 assunzioni all’interno del laboratorio artigianale.

Il progetto punta anche a rafforzare il tessuto sociale della Borgata, trasformando il bene confiscato in uno spazio aperto alla comunità e simbolo di rinascita urbana.

È già aperto il bando per partecipare ai corsi, che dovrebbero partire a metà giugno. Le candidature potranno arrivare sia direttamente dagli interessati sia attraverso segnalazioni dei servizi sociali, associazioni ed enti del territorio.