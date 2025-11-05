Siracusa, telecamera al secondo piano di Palazzo Vermexio: “nessuna registrazione, solo un test per la sicurezza”

Fa discutere la videosorveglianza non autorizzata a Palazzo Vermexio: nella sala d’attesa al secondo piano, quella che che dà accesso agli uffici del sindaco Francesco Italia, del capo di gabinetto Giuseppe Gibilisco e del segretario generale, sono stati collocati monitor e una telecamera, senza che fosse visibile alcuna cartellonistica informativa come previsto dalle norme sulla privacy.

Sono tanti gli interrogativi sulla regolarità dell’impianto e sulla sua conformità alle disposizioni del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, che impongono la presenza di un’informativa visibile, la definizione delle finalità del trattamento e la nomina del responsabile dei dati personali. I

l capo di gabinetto, Giuseppe Gibilisco, ha chiarito la situazione, spiegando che l’installazione è avvenuta per motivi organizzativi e di sicurezza, a causa della mancanza di personale nella guardiola che si trova nello stesso piano: “La telecamera è stata posizionata per verificare chi accede al corridoio degli uffici, in un’area dove non è sempre presente personale di vigilanza. È stata installata in via temporanea e non effettua alcuna registrazione. In questo momento è stata testata e successivamente staccata, in attesa di completare le procedure previste dalla legge“.

Gibilisco ha inoltre precisato che l’impianto sarà attivato solo dopo il confronto con i sindacati e l’espletamento di tutte le autorizzazioni previste per i luoghi di lavoro: “Si tratta di un presidio di sicurezza passiva, non di un sistema di controllo dei dipendenti. L’amministrazione intende procedere nel pieno rispetto della normativa e delle garanzie sulla privacy“.

I sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi di lavoro, infatti, devono essere preventivamente autorizzati, motivati e concordati con le rappresentanze sindacali, oltre a essere chiaramente segnalati. Al momento, quindi, la telecamera rimarrà non operativa fino al completamento dell’iter formale. L’obiettivo dichiarato da Palazzo Vermexio non è quello di introdurre forme di controllo o videosorveglianza nascosta, ma di garantire la sicurezza e la tracciabilità degli accessi in un’area sensibile del Palazzo municipale.