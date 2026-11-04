Siracusa, telecamere in 4K e lettura delle targhe: ok all’impianto di videosorveglianza

Attualità · Poc Legalità

Siracusa ha un nuovo impianto di videosorveglianza urbana. I lavori sono finiti, il collaudo è stato superato e il sistema è ora pienamente operativo.

L’intervento è costato 338.793 euro, finanziati con il Programma operativo complementare “Legalità” 2014-2020 del Ministero dell’Interno. Il progetto ha permesso di ampliare e potenziare la rete di telecamere già attiva in città. L’obiettivo è tutelare la sicurezza pubblica, prevenire gli atti vandalici e controllare meglio le aree più sensibili.

Il nuovo impianto è composto da telecamere ad alta definizione 4K installate in punti strategici della città. È integrato con un sistema di riconoscimento automatico delle targhe, chiamato Anpr, che permette di monitorare il traffico in tempo reale. Il progetto comprende anche una piattaforma di gestione, l’infrastruttura di rete e una control room con un ledwall.

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I lavori sono stati eseguiti dalla società TechLab Works srl. Il Comune indica quattro finalità per l’intervento:

rafforzare la sicurezza urbana;

prevenire i comportamenti illeciti;

sorvegliare le aree pubbliche sensibili;

monitorare il traffico.