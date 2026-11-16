Siracusa, telecamere intelligenti e lettura targhe: ecco la nuova Control Room

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Circa 250 telecamere collegate a un’unica centrale operativa, strumenti di analisi e ricerca delle immagini e nuove possibilità di monitoraggio del territorio. È stata presentata questa mattina, al Comando della Polizia municipale di Siracusa, la nuova control room cittadina, un sistema di videosorveglianza realizzato attraverso diversi progetti di finanziamento che consente al Comune di controllare una parte significativa del tessuto urbano.

Un’infrastruttura che punta a rafforzare la sicurezza urbana e a mettere a disposizione delle forze dell’ordine nuovi strumenti per la prevenzione e la repressione dei reati. Gli occhi elettronici sono in grado di rilevare il passaggio dei veicoli, leggere le targhe anche in condizioni di scarsa illuminazione e consentire agli operatori autorizzati ricerche mirate sulle registrazioni. E a breve saranno anche collegati direttamente con le forze di Polizia (Questura e Comando provinciale dei Carabinieri).

“Siamo entusiasti, molto orgogliosi di questo risultato, una grande collaborazione con le forze dell’ordine, ma soprattutto uno degli argomenti più richiesti giustamente da parte dei cittadini che invocano sempre più un’attenzione particolare alla sicurezza urbana“, ha dichiarato il sindaco Francesco Italia durante la presentazione.

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Il primo cittadino ha evidenziato le potenzialità del sistema, che grazie all’integrazione di oltre 250 telecamere permetterà di monitorare non soltanto il traffico, ma anche gli spostamenti di alcuni veicoli sul territorio. “Pensate quanto questo possa essere importante sotto il profilo della prevenzione e della repressione dei reati. Penso ai reati ambientali, ai reati contro il patrimonio, agli atti vandalici, ai furti, alle rapine, per non parlare delle cose più gravi“, ha aggiunto Italia.

L’amministrazione guarda anche ai possibili sviluppi della piattaforma. Tra gli obiettivi indicati dal sindaco e sottolineati anche dal Questore di Siracusa, Aldo Fusco, c’è l’estensione della rete nelle zone che attualmente non sono completamente coperte, Borgata e Mazzarona su tutte, insieme alla garanzia di una manutenzione costante. Potenziamento che avverrà a breve, con l’istallazione di circa altre 70 telecamere nel tessuto cittadino, mentre per quanto riguarda la manutenzione il sindaco Italia ha anticipato l’intenzione di prevedere risorse dedicate nel prossimo bilancio pluriennale 2027-2029, così da assicurare continuità ed efficienza al servizio.

A illustrare il funzionamento della nuova infrastruttura è stato Luigi Tummino, responsabile di Techlab Works, l’azienda che ha installato gli impianti. Le immagini delle telecamere vengono trasmesse alla centrale attraverso una rete telematica, in fibra ottica o tramite ponti radio, e archiviate su più registratori con un sistema ridondato: in caso di blocco di un dispositivo, un altro subentra per garantire la continuità delle registrazioni.

Gli operatori autorizzati possono visualizzare le immagini in diretta e consultare quelle archiviate, effettuando ricerche per targa o per altri eventi. “Noi possiamo cercare, ad esempio, una targa, quindi gli spostamenti di un veicolo“, ha spiegato Tummino. In presenza di richieste investigative, il sistema può anche generare segnalazioni alle forze dell’ordine quando un mezzo sottoposto a monitoraggio si sposta all’interno del territorio comunale.

Tra le applicazioni indicate dal responsabile di Techlab Works c’è anche la ricerca di veicoli utilizzati per il trasporto di rifiuti, con possibili ricadute sul contrasto agli illeciti ambientali. Le registrazioni possono inoltre essere utilizzate dalla Polizia Municipale per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, integrando i rilievi effettuati sul posto con le immagini disponibili.

La control room potrà fornire informazioni utili anche agli altri settori del Comune. Il monitoraggio dei flussi veicolari, infatti, permette di raccogliere dati sui volumi di traffico nelle diverse arterie cittadine, utili per la pianificazione della mobilità, la gestione delle chiusure stradali e l’individuazione delle aree maggiormente congestionate.

“Il settore che si occupa di mobilità può utilizzare questi dati per pianificare, oltre alla manutenzione delle strade, anche come far confluire il traffico in modo da liberare le aree più congestionate nei periodi di maggiore affollamento“, ha spiegato Tummino, facendo riferimento anche a eventi, feste e manifestazioni, come gli appuntamenti al Teatro Greco, che possono determinare un aumento significativo della circolazione in alcune zone della città.

I progetti attualmente confluiti nella centrale, finanziati dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma operativo complementare Legalità 2014-2020, interessano in particolare la zona nord di Siracusa e l’asse che da via Algeri prosegue verso via del Porto Grande, nei pressi dell’attuale Comando della Polizia municipale. Tra le aree indicate per i futuri ampliamenti figurano Belvedere e Villaggio Miano, oltre ad altre zone della città.

Tra le prospettive illustrate dal sindaco c’è anche l’estensione delle funzionalità del sistema alla Protezione civile, con l’obiettivo di dotare il territorio di strumenti per il monitoraggio di eventuali rischi idrogeologici e di altre situazioni di emergenza.

La tecnologia dovrà comunque operare nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Tummino ha ricordato che per ciascuna telecamera devono essere definite le finalità di utilizzo e i tempi di conservazione delle immagini, secondo quanto previsto dal regolamento comunale sulla videosorveglianza, del quale è in corso un aggiornamento. Ha inoltre richiamato i limiti nell’impiego dell’intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale negli spazi pubblici. In sintesi, tutte le immagini delle telecamere saranno archiviate per 7 giorni, come previsto dalla legge,, a meno di specifiche richieste da parte dell’autorità giudiziaria.

La nuova control room rappresenta dunque un primo traguardo, ma anche l’avvio di una fase di collaudo e di progressiva integrazione. Come sottolineato dal sindaco Italia, infatti, sarà necessario completare il collegamento con le altre forze dell’ordine, formare gli operatori e garantire nel tempo la manutenzione della rete, con l’obiettivo di estendere ulteriormente la copertura del territorio cittadino.