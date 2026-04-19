Siracusa, Tempio di Apollo tra rifiuti e sterpaglie, Alicata attacca: “Serve decoro”

“Aria di primavera, Ortigia, come sempre in questo periodo, già invasa da turisti, pronti a moltiplicarsi tra qualche settimana con l’inizio delle Rappresentazioni Classifiche. Il primo biglietto da visita, per chi arriva nell’Isolotto, è senz’altro il Tempio d’Apollo, che, per tale motivo, andrebbe tenuto nel giusto ordine e decoro“. Così l’ex senatore di Forza Italia Bruno Alicata, che accende i riflettori sullo stato di uno dei luoghi simbolo della città “invaso da rifiuti e sterpaglie di ogni genere, davanti agli occhi increduli dei numerosi ospiti che si soffermano ad ammirare quelle antiche Pietre (oltre alla colonia di colorati conigli, lì presente…)” scrive Alicata che punta il dito anche contro la Sovrintendenza di Siracusa, dopo la notizia che per 40mila euro, ha concesso l’uso del Castello Maniace per una serata a base musica , l’ex senatore si augura che la stessa “sensibilità venisse prestata ad uno dei più importanti monumenti della città, garantendo quel decoro e la pulizia necessari, non solo per una questione estetica, ma soprattutto per la conservazione nel migliore dei modi del patrimonio storico-artistico. E chissà che a Tempio pulito e lindo, non possa organizzarsi una bella discoteca a cielo aperto, buona musica e freschi cocktail, con incasso garantito per la Sovrintendenza, altro che 40mila euro” conclude.