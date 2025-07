Siracusa, tensione al reparto di Terapia del Dolore. Schembari replica a Osapp: “criticità in via di risoluzione”

“La temporanea assenza del secondo medico dell’UOS Terapia del Dolore dell’ASP di Siracusa sarà coperta provvisoriamente da dirigenti medici del reparto di Anestesia e Rianimazione, grazie alla disponibilità manifestata dal direttore Francesco Oliveri su richiesta del direttore sanitario aziendale”.

Replica così la responsabile dello Spoke Terapia del Dolore dell’ASP di Siracusa Marilina Schembari sull’episodio di aggressione verbale al personale da parte di un utente per l’attesa determinata dalla temporanea assenza del secondo medico.





L’iniziativa è stata assunta nelle more che i candidati specialisti presenti nella graduatoria della procedura concorsuale per il reperimento di un secondo medico per l’Unità operativa Terapia del dolore riscontrino le richieste di disponibilità che l’Azienda ha trasmesso a mezzo pec.

La responsabile dell’UOS Terapia del dolore Marilina Schembari interviene a precisazione della notizia sul gravissimo episodio di aggressione verbale – nei confronti del quale l’intera Azienda esprime condanna – messo in atto nei giorni scorsi a danno del personale sanitario dell’Unità operativa, da parte di un paziente, dopo circa venti minuti di attesa.

“L’aggressione verbale è un atto da condannare così come qualsiasi altra forma di aggressione ai danni degli operatori sanitari che ogni giorno prestano la loro attività con professionalità e dedizione al servizio dei cittadini – sottolinea la responsabile Marilina Schembari -. A nulla è valso spiegare al paziente che l’attesa era determinata dalla temporanea assenza del secondo medico e l’Azienda – prosegue Schembari – sta profondendo il massimo impegno nella ricerca di un secondo medico adeguatamente formato nella gestione di prestazioni mediche e chirurgiche afferenti alla terapia del dolore da inserire stabilmente nell’organico del Servizio”.

L’Unità Operativa Risorse Umane si è adoperata già da tempo attraverso diverse procedure concorsuali e selettive sia a tempo determinato che indeterminato ed ha messo in atto iniziative attraverso il Programma Sanitario Nazionale (PSN) per il reclutamento di un altro medico con l’utilizzo di graduatorie già in essere anche con specializzazioni equipollenti o affini. Tutto ciò mentre l’Azienda sta attendendo, grazie allo scorrimento anzidetto delle graduatorie, le risposte alle richieste di disponibilità già trasmesse.

“Siamo fiduciosi poiché in altri ambiti dell’Unità operativa – conclude Marilina Schembari – le procedure messe in atto hanno già prodotto esiti positivi, con la recente immissione in servizio di un dirigente psicologo e di un altro infermiere professionale, consentendo la copertura dei rispettivi posti ed una più adeguata risposta ai bisogni dei pazienti”.