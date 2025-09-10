Siracusa, tensioni dopo il Consiglio comunale: i messaggi di solidarietà a Paolo Romano

“Manifesto la mia piena solidarietà a Paolo Romano, vittima di un’ inaccettabile aggressione al termine della seduta consiliare e della discussione sulla proposta del Partito democratico di conferimento della benemerenza civica a Francesca Albanese“. A dirlo è Paolo Cavallaro, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia. Al termine della seduta, infatti, il consigliere Romano è stato oggetto un dibattito acceso con alcuni ospiti della seduta consiliare, degenerata anche in insulti. Fondamentale è stato l’intervento della Digos che ha “scortato” Romano fuori dal Vermexio evitando quindi che la baraonda verbale potesse proseguire.

In aula Fratelli d’Italia, insieme con il consigliere Scimonelli, ha posto una pregiudiziale sulla benemerenza alla Albanese, sostenendo che la proposta non rispettasse nessuno dei requisiti e presupposti giuridici previsti dallo specifico regolamento consiliare e che il Consiglio comunale non sarebbe competente, in quanto il regolamento attribuisce la facoltà di conferirla alla Giunta comunale.

Ne è nato un accesso dibattito concluso con il ritiro della proposta da parte del Pd (che era proponente), trasformata in una mozione che verrà discussa alla prossima seduta utile, come previsto dal regolamento del civico consesso.

“Ma la vicenda è grave perché il consigliere del Pd Angelo Greco non solo ha minimizzato sul clamoroso errore procedurale – prosegue Cavallaro -, ma voleva a tutti i costi aprire un dibattito su una mozione che doveva per regolamento essere discussa, così come avverrà, alla prossima seduta, alzando i toni dello scontro, rivolgendo accuse stucchevoli di antidemocraticità verso i banchi di Fratelli d’Italia, fomentando odio che poi è sfociato nell’ aggressione al consigliere Romano. Non accettando alcuna lezione sulla democrazia dal Partito democratico, invitiamo lo stesso ad assumersi le proprie responsabilità, perché quando si portano in aula temi divisivi, quando si invita la clac in consiglio comunale per assistere e applaudire gli interventi, quando si alzano i livelli dello scontro, esaltando gli esaltati e gli estremisti, le conseguenze possono esserci come ci sono state e fortunatamente, o meglio grazie all’ intervento delle Forze dell’ordine, non sono state gravi. L’appello è, quindi, a ricondurre nel solco del rispetto delle idee altrui e della lealtà istituzionale qualsiasi dibattito. In ordine al merito ci auguriamo che si apra una seria riflessione prima del voto sulla mozione.”

Cavallaro ha ricordato come le precedenti benemerenze siano state date a eroi siracusani che hanno rischiato la propria vita per salvare altri, mentre la proposta sull’Albanese sarebbe divisiva “quando invece sulle benemerenze bisognerebbe trovare la condivisione, come avvenuto in passato quando il riconoscimento è stato dato a chi, siracusano, ha rischiato la vita per salvare gli altri da un pericolo. Fare politica su una figura discutibile – dice ancora il capogruppo di FdI – che non ha mai condannato fortemente l’organizzazione terrostica di Hamas, riconoscendo alla stessa meriti per le opere pubbliche realizzate (sic!), che ieri ha accolto la Flotilla a Tunisi, lanciato sospetti su Israele per lo scoppio di un razzo di segnalazione probabilmente sfuggito incautamente, senza condannare l’attacco di Hamas a Gerusalemme che è costato vite umane, che sta incoraggiando un’ onorevole e coraggiosa missione umanitaria, che mette però a rischio serio l’ incolumità di tante persone sulle imbarcazioni Flotilla, invece di contribuire alla missione italiana Food for Gaza, messa in piedi orgogliosamente e con successo dal governo italiano, è evidentemente sbagliato e per alcuni aspetti irresponsabile, quando viene fatto da soggetti che ricoprono ruoli istituzionali, come i deputati italiani che stanno supportando l’arrivo delle imbarcazioni a Tunisi. Mi auguro seriamente che non succeda niente e che le imbarcazioni vengano fatte approdare senza tragiche conseguenze, e che non ci sia qualche mortaretto fatto scoppiare per gridare allo scandalo. È una tragedia su cui mi auguro si spengano i riflettori con la fine delle ostilità e un accordo di pace, con l’ immediata restituzione degli ostaggi israeliani, vivi e morti, su cui troppi non profferiscono colpevolmente parola alcuna. Solidarietà totale a Paolo Romano. Ci auguriamo una rapida individuazione degli aggressori e maggiore prudenza in chi ricopre ruoli istituzionali.”

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha voluto esprimere la propria solidarietà al consigliere Romano. “Simili comportamenti – dice Italia -, oltre a ledere la dignità della persona, rappresentano un attacco inaccettabile alle Istituzioni democratiche e al libero confronto delle idee. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, esprimo piena solidarietà al consigliere Romano e ribadisco l’impegno a garantire che il dibattito politico e civile a Siracusa si svolga sempre nel rispetto reciproco e nella tutela delle persone. Fin quando farò il Sindaco di questa città mi impegnerò per il rispetto e la tutela delle idee e dei punti di vista di tutti. L’aggressione a un Consigliere comunale per le posizioni espresse è inaccettabile e inescusabile”.

“A nome di tutto il Coordinamento di Fratelli d’Italia Avola – afferma Corrado Salonia -, desidero esprimere la nostra più sincera vicinanza e piena solidarietà al caro amico e Consigliere Comunale di Siracusa, Paolo Romano, vittima di una vile e inaccettabile aggressione avvenuta ieri all’uscita del Palazzo Vermexio, al termine della seduta consiliare. Un gruppo di individui, mossi da odio e violenza, ha aggredito verbalmente il consigliere al grido di “Palestina libera”, con insulti e minacce gravi rivolte alla sua persona. Solo il tempestivo intervento degli agenti della DIGOS ha evitato conseguenze ancora più gravi. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, intimidazione e intolleranza. Episodi del genere non possono e non devono essere tollerati in una società democratica e civile. Confidiamo che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto e adottino tutte le misure necessarie affinché simili episodi non si ripetano. A Paolo, tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno”.

“L’aggressione al consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paolo Romano a margine di una seduta del civico consesso rappresenta un episodio gravissimo e un attacco diretto alla libertà di pensiero e alle istituzioni democratiche. Esprimo la più sincera solidarietà a Paolo Romano e sono sicuro che continuerà, con fierezza e a testa alta, a battersi per le sue idee. Il confronto politico può anche essere aspro ma giammai deve sfociare nelle minacce, nella violenza e persino nel tentativo di aggressione fisica. Fratelli d’Italia è vicina a Paolo Romano e mi auguro che a Siracusa il dibattito torni su binari civili nel solco del rispetto”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese.

“A nome mio e dell’Onorevole Luca Cannata esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Paolo Romano, vittima ieri, al termine della seduta del Consiglio a Palazzo Vermexio, di una inaccettabile aggressione verbale e fisica.” A dirlo sono il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Salvatore Coletta e il deputato nazionale di FdI, Luca Cannata. “È un fatto grave – proseguono – che colpisce non solo la persona, ma l’istituzione che rappresenta. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, intimidazione e linguaggio d’odio. La democrazia si difende con le idee, con il confronto civile e nel rispetto delle regole, mai con la minaccia o la sopraffazione. Rivolgiamo un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento che ha evitato conseguenze peggiori e confidiamo nel lavoro dell’autorità giudiziaria affinché siano identificati e perseguiti i responsabili. Chiediamo che siano adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei rappresentanti eletti e il sereno svolgimento dei lavori consiliari. A Paolo Romano va la nostra vicinanza personale e politica. Continueremo, insieme a lui, a portare avanti il nostro impegno pubblico con determinazione, senza farci intimidire da chi vorrebbe soffocare il libero confronto democratico“.

“Esprimiamo la nostra personale solidarietà e quella di tutto il Civico Consesso al consigliere comunale Paolo Romano, e condanniamo l’episodio di aggressione del quale è stato vittima ieri sera al termine della seduta consiliare. La violenza, fisica o verbale, non può e non deve trovare spazio nella vita democratica della nostra città. Il Consiglio comunale è un luogo istituzionale, di confronto, a volte anche aspro, ma episodi del genere non fanno altro che mortificare il ruolo dei rappresentanti dei cittadini e quindi l’essenza del diritto fondamentale di formare ed esprimere liberamente le proprie opinioni, idee e convinzioni. Un ringraziamento va rivolto agli uomini della Digos per essere subito intervenuti ed aver scongiurato ulteriori conseguenze. Atti del genere non sono assolutamente tollerabili e vanno stigmatizzati e condannati con forza”: lo dichiarano in una nota congiunta Alessandro Di Mauro e Concetta Carbone, presidente e vice presidente del Consiglio comunale.