Siracusa, tensioni in Consiglio comunale e fuori dall’aula per la benemerenza a Francesca Albanese

Non si placa la polemica attorno alla proposta di conferire la benemerenza civica a Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sui diritti nei Territori palestinesi. La questione, già divisiva nei giorni scorsi, ha infiammato la seduta di ieri del Consiglio comunale, trasformandosi in un confronto dai toni accesi dentro e fuori l’aula consiliare.

Già prima della seduta, il capogruppo di Insieme Ivan Scimonelli aveva ribadito la sua contrarietà, definendo la figura della Albanese “divisiva” e durante il dibattito, insieme al consigliere di Fratelli d’Italia Paolo Romano, era stata presentata una pregiudiziale sostenendo l’irregolarità dell’iter seguito per portare la proposta in aula.

Di fronte alle contestazioni, il Partito Democratico, promotore del conferimento, ha ritirato il punto trasformandolo in una mozione. Per regolamento, però, il documento non poteva essere discusso nella stessa seduta e sarà quindi calendarizzato per il prossimo 16 settembre.

La tensione in aula è salita in modo vertiginoso e più volte il presidente del Consiglio comunale Alessandro Di Mauro ha dovuto richiamare all’ordine anche il pubblico presente. Al termine della seduta la tensione è esplosa in un diverbio acceso tra alcuni spettatori e il consigliere Romano, dove è scappata qualche parola di troppo.

Decisivo l’intervento degli agenti della Digos, che hanno sedato gli animi e accompagnato Romano fuori dal Vermexio, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

La partita sulla benemerenza ad Albanese è solo rimandata: il Consiglio tornerà a discuterne il 16 settembre, ma lo scontro politico e simbolico promette di restare acceso.