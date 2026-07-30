Siracusa, tenta di rubare carburante, fugge in monopattino e investe una guardia giurata

Tentativo di furto nella notte in un’attività commerciale della zona Pantanelli, a Siracusa. Un uomo è stato bloccato da una guardia giurata della Securitas dopo aver tentato la fuga in monopattino, investendo lo stesso vigilante che gli aveva intimato l’alt.
L’episodio si è verificato intorno all’1.30, durante un servizio di controllo del territorio e di vigilanza sulle attività commerciali.
Secondo quanto ricostruito, una pattuglia della Securitas ha notato un uomo uscire dall’interno di un’attività con in mano un bidone di benzina. Alla vista delle guardie giurate, il sospetto avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente a bordo di un monopattino.
Durante il tentativo di fuga avrebbe investito una delle guardie giurate che gli aveva intimato di fermarsi. Nonostante le ferite riportate, la Guardia giurata è riuscita a bloccare l’uomo fino all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri, allertata dalla centrale operativa della Securitas.
L’uomo è stato quindi consegnato ai militari dell’Arma. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine, ritenuto lo stesso autore di un furto di carburante avvenuto circa una settimana fa ai danni dell’impresa Sindoni.
Saranno ora i carabinieri a ricostruire nel dettaglio l’accaduto e a contestare le eventuali ipotesi di reato.