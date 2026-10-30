Siracusa, tenta di rubare in un supermercato: denunciato 26enne

Cronaca · Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno denunciato in stato di libertà un 26enne per tentato furto aggravato.

Giovedì mattina i Carabinieri, tempestivamente intervenuti in un supermercato di via Elorina a seguito di una chiamata al 112, hanno sorpreso un 26enne che cercava di allontanarsi con una considerevole quantità di prodotti alimentari e bevande alcoliche asportati e occultati nel suo zaino. La refurtiva è stata restituita.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.