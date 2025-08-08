Siracusa, tenta di rubare oggetti da un’auto: arrestato

Mercoledì notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno bloccato un uomo che, dopo avere infranto un finestrino di un’autovettura parcheggiata in viale Tica, stava asportando monete e oggetti personali.

L’uomo, un 35enne con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, trovato in possesso di arnesi da scasso, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e la refurtiva restituita al proprietario.





L’arresto è stato convalidato.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.