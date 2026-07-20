Siracusa, tenta di superare il blocco alla Neapolis e ferisce un vigile: denunciato

Cronaca · Sabato 11

Un tassista è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale dopo l’episodio avvenuto sabato 11 nell’area del Parco archeologico della Neapolis, dove era in corso la gestione straordinaria della viabilità in occasione di uno spettacolo al Teatro Greco.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato di accedere a una zona temporaneamente interdetta al traffico, ma gli agenti della Polizia municipale impegnati nel servizio gli avrebbero negato il passaggio.

Il conducente avrebbe quindi cercato di raggiungere la stessa area da un’altra strada, venendo fermato nuovamente. A quel punto si sarebbe innervosito e avrebbe tentato di superare il posto di blocco con una manovra improvvisa.

Durante le fasi concitate, uno degli agenti della Municipale sarebbe rimasto lievemente ferito. Decisivo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri che si trovava in transito nella zona e che è intervenuta per riportare la calma, bloccare il tassista e prestare assistenza al vigile coinvolto. Al termine degli accertamenti, per il conducente è scattata la denuncia in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.