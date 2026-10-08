Siracusa, tenta furto in un negozio ma la commessa lo scopre

Cronaca · polizia

Avrebbe infilato della merce nello zaino per portarla via senza pagare, ma la commessa se ne sarebbe accorta. È successo ieri mattina a Siracusa, in un negozio della zona alta della città.

Secondo una prima ricostruzione, la commessa avrebbe notato il tentativo di furto e avrebbe afferrato alcuni degli oggetti che stavano per essere portati via. A quel punto il ladro avrebbe lasciato lo zaino e sarebbe scappato.

Sul posto è arrivata la Polizia, che ha avviato le indagini per risalire all’autore del tentato furto.