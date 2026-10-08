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Cronaca polizia

Siracusa, tenta furto in un negozio ma la commessa lo scopre

di Oriana Gionfriddo ·
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questura sr

Avrebbe infilato della merce nello zaino per portarla via senza pagare, ma la commessa se ne sarebbe accorta. È successo ieri mattina a Siracusa, in un negozio della zona alta della città.

Secondo una prima ricostruzione, la commessa avrebbe notato il tentativo di furto e avrebbe afferrato alcuni degli oggetti che stavano per essere portati via. A quel punto il ladro avrebbe lasciato lo zaino e sarebbe scappato.

Sul posto è arrivata la Polizia, che ha avviato le indagini per risalire all’autore del tentato furto.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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