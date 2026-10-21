Siracusa, tenta il furto in un asilo nido e si nasconde in un armadio: arrestato

Cronaca · Volanti

Ha tentato di introdursi in un asilo nido nella zona alta di Siracusa, ma è stato scoperto da una guardia particolare giurata e arrestato poco dopo dalla Polizia di Stato. Protagonista della vicenda un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di rapina.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri. La guardia giurata, dopo aver notato un’intrusione all’interno dell’edificio scolastico, ha avviato un controllo delle stanze. Durante le verifiche ha aperto un armadio, trovando al suo interno il presunto ladro.

L’uomo è riuscito a divincolarsi dalla presa della guardia e a fuggire. È quindi scattato l’intervento delle Volanti della Questura di Siracusa, che hanno concentrato le ricerche nella zona interessata dal tentato furto, riuscendo a individuare e bloccare il 43enne.

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Nei suoi confronti è scattato l’arresto per rapina, reato contestato in relazione alle violenze che avrebbe commesso per assicurarsi la fuga.

Nel corso delle attività di controllo del territorio e di contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti delle Volanti hanno inoltre segnalato all’autorità amministrativa competente un giovane di 18 anni, sorpreso in possesso di una modica quantità di hashish.