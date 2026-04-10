Ultime news

1 minuto di lettura
Polizia municipale

Siracusa, tenta la fuga davanti agli agenti, parcheggiatore abusivo bloccato dopo un inseguimento

In corso le procedure amministrative necessarie per il completamento dell’iter di espulsione dal territorio nazionale

In corso le procedure amministrative necessarie per il completamento dell’iter di espulsione dal territorio nazionale

1 minuto di lettura

Ieri la Polizia Municipale ha individuato un parcheggiatore abusivo attivo da tempo in via Palermo.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e fermato poco dopo all’interno del parco del Foro Siracusano, noto come “Villini”.
Successivamente, è stato accompagnato al Comando di via del Porto Grande per le operazioni di identificazione.

Dai primi accertamenti è emerso che il soggetto sarebbe destinatario di numerosi decreti di espulsione. Sono attualmente in corso le procedure amministrative necessarie per il completamento dell’iter di espulsione dal territorio nazionale.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi