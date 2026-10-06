Siracusa, tentano di rubare carburante dai mezzi del Bosco delle Troiane: messi in fuga

Cronaca · Nella notte

Tentato furto nella notte al Bosco delle Troiane Archeoparco di Scala Greca, a Siracusa.

Intorno all’1.30, la centrale operativa della Securitas ha ricevuto la segnalazione di un allarme per un’intrusione all’interno dell’area. Dalle immagini della control room, gli operatori hanno subito notato la presenza di due persone che si erano introdotte nella struttura e che stavano tentando di asportare carburante dai mezzi parcheggiati nell’area.

È stata immediatamente inviata sul posto una pattuglia di zona della Securitas, mentre veniva allertato il 112. La Centrale Operativa ha quindi inviato una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Siracusa.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Alla vista delle guardie giurate e dei militari dell’Arma, i due presunti ladri si sono dati alla fuga, allontanandosi rapidamente nelle campagne retrostanti e facendo perdere le proprie tracce.

Prima di scappare, hanno abbandonato alcuni bidoni contenenti carburante, che sono stati recuperati e successivamente riconsegnati al legittimo proprietario.

Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza sono ora al vaglio dei Carabinieri, impegnati negli accertamenti per risalire all’identità dei due autori del tentato furto.