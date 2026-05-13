Siracusa, tentata rapina in un supermercato: afferra per il braccio una cassiera e fugge via

Momenti di tensione questa sera in un supermercato della zona Bosco Minniti, a Siracusa, dove si sarebbe verificato un tentativo di rapina. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, un uomo sarebbe entrato da solo all’interno dell’attività commerciale e, pur non essendo armato, avrebbe afferrato il braccio di una cassiera nel tentativo di intimidirla. La situazione avrebbe però avuto una durata di pochi istanti: il soggetto sarebbe poi fuggito senza riuscire a portare via denaro o altra merce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare il responsabile. Al vaglio anche le eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno del supermercato. Non risultano feriti, ma la dipendente coinvolta avrebbe vissuto momenti di forte paura. Le indagini sono in corso.