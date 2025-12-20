Siracusa, tentata rapina in un supermercato: minaccia la commessa con un coltello e tenta la fuga, arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato in flagranza un 53enne per tentata rapina.

Nella tarda mattinata di martedì, i Carabinieri sono tempestivamente intervenuti nei pressi di via Algeri dove era stata segnalata al 112 una rapina in atto all’interno di un supermercato.

Il pronto intervento dei militari ha consentito di bloccare e trarre in arresto un 53enne che, dopo aver minacciato con un’arma da taglio una commessa al fine di farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa, ha tentato di darsi alla fuga.

I servizi di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa sono stati intensificati e saranno ulteriormente rafforzati in occasione delle imminenti festività natalizie, al fine di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza e agli esercizi commerciali di tutta la provincia aretusea.