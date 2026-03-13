Siracusa, tentativo di effrazione in una pizzeria di Ortigia: danneggiata la porta d’ingresso

Tentativo di effrazione, nella notte, alla pizzeria da Michele di via Giaracà, a Ortigia.

I responsabili hanno preso di mira l’ingresso del locale distruggendo la vetrata principale, nel tentativo di introdursi all’interno dell’attività commerciale. L’impatto ha causato ingenti danni alla porta d’accesso, ma non è ancora chiaro se i responsabili siano riusciti a entrare e a portare via qualcosa.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire agli autori del gesto. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, molto frequentata soprattutto nelle ore serali.