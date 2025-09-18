Siracusa, tentato furto ai danni di una farmacia: sventato da vigilanza e Carabinieri

Notte movimentata in zona Arenella, dove un tentato furto ai danni di una nota attività commerciale è stato sventato grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine.

Alle 3:20 la sala operativa della Metroservice ha ricevuto la segnalazione di un allarme proveniente dall’esercizio commerciale. Dalle immagini e dalle informazioni giunte, due soggetti erano intenti a tagliare la serranda d’ingresso armati di flex.

Una pattuglia di vigilanza è giunta immediatamente sul posto, costringendo i malviventi a darsi alla fuga. Contestualmente è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri, che hanno raggiunto l’area in tempi rapidi. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a rintracciare e bloccare uno dei due ladri, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il malvivente fermato è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proseguono le indagini per identificare e rintracciare il secondo uomo coinvolto.