Siracusa, tentato furto al liceo Einaudi: fermato un uomo, caccia al complice dopo i saccheggi nelle scuole

Si è riproposto recentemente il triste fenomeno dei saccheggi all’interno di edifici pubblici e, in particolare, di istituti scolastici di Siracusa ove insistono distributori automatici di alimenti e bevande le cui casse attirano balordi che, per pochi spiccioli, danneggiano le strutture arrecando gravi danni agli ambienti scolastici e agli uffici presi di mira.

Su disposizione del Questore di Siracusa, Roberto Pellicone, sono stati pianificati immediati servizi di controllo del territorio, particolarmente orientati alla sicurezza degli uffici pubblici della città e, in particolare, dei plessi scolastici.

In tale contesto operativo, nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura, hanno sorpreso due uomini all’interno del Liceo Einaudi che, alla vista dei Poliziotti, cercavano di fuggire. Uno di essi, un siracusano di 28 anni, conosciuto alle forze di polizia anche per aver commesso in passato reati simili, è stato bloccato, l’altro, invece, riusciva a fuggire.

Sono in atto ulteriori indagini finalizzate alla completa identificazione anche del secondo ladro.

Il ventottenne, al termine delle incombenze di legge, è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato.