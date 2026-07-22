Siracusa, tentato furto alla stazione di servizio: recuperate le cassette di sicurezza

Cronaca · Metroservice

Tentato furto nella notte ai danni di una stazione di servizio sulla SP Priolo/Solarino. L’allarme è scattato intorno alle 2.40, quando la centrale operativa della vigilanza Metroservice ha ricevuto una segnalazione dall’impianto installato nella struttura. Sul posto è stata inviata la pattuglia di zona che, arrivata dopo pochi minuti, ha riscontrato segni di effrazione e notato un uomo fuggire nelle campagne circostanti.

Sono state quindi allertate le forze dell’ordine e il titolare dell’attività. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero tentato di manomettere il sistema di allarme, che sarebbe comunque riuscito a trasmettere il segnale alla centrale operativa.

Durante i controlli nelle campagne antistanti, gli operatori della vigilanza hanno rinvenuto alcune cassette di sicurezza contenenti denaro e altri valori. Il materiale è stato recuperato, mentre il titolare dovrà effettuare un inventario per verificare l’eventuale sottrazione di beni o somme.

Nelle vicinanze è stato inoltre trovato un ciclomotore, sul quale sono in corso accertamenti. La pattuglia è rimasta sul posto in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine e per mettere in sicurezza l’area. Le indagini proseguiranno per ricostruire l’esatta dinamica e identificare i responsabili.