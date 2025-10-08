Siracusa, tentato furto all’Arenella: scoperto e messo in fuga un ladro mentre scavalcava il muro di una villa

Alle 10.30 di stamattina un residente dell’Arenella e facente parte del gruppo vigilanza, attraverso la chat di gruppo whatsapp collegata con i residenti e la centrale operativa securitas, ha lanciato l’allarme per la presenza di un soggetto che poco prima era stato notato scavalcare il muro perimetrale della propria villetta.

Immediatamente la centrale operativa dell’sitituto di Vigilanza Securitas, in costante contatto con tutti gli aderenti inviava sul posto la pattuglia della securitas che quotidianamente garantisce un servizio di vigilanza nella località balneare, la cui pattuglia, giunta sul posto, metteva in fuga l’ignoto notato poco prima.

Determinante l’intervento e la presenza della pattuglia di vigilanza nella località balneare che funge da deterrente. Giunti immediatamente anche i Carabinieri della Stazione di Cassibile, allertati dalla Centrale Securitas, che procedevano unitamente alla operatore della vigilanza a un’ispezione dei luoghi appurando che l’ignoto aveva tentato di asportare alcuni pluviali in rame collocati nella villetta.