Siracusa, tentato furto in un “Cash & Carry”: denunciati in tre

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno denunciato in stato di libertà due uomini e una donna per tentato furto aggravato.

Le indagini condotte dai Carabinieri a seguito della denuncia presentata dal responsabile di un “Cash & Carry” e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno consentito di identificare due uomini e una donna, rispettivamente di 67, 40 e 44 anni quali autori di un tentato furto aggravato di generi alimentari commesso il 16 novembre scorso in danno di un supermercato di Siracusa.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.