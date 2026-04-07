Siracusa, tentato furto in un locale di via Tirso: danneggiata la porta d’ingresso

Tentato furto nella tarda serata di ieri a Siracusa. Intorno alle ore 23 è scattato l’allarme in un locale situato in via Tirso. Sul posto è intervenuta la pattuglia di vigilanza Metroservice che, una volta arrivata, ha riscontrato evidenti segni di effrazione, in particolare sulla porta d’ingresso dell’attività.

Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e il titolare del locale, che si è recato sul posto per verificare eventuali danni o ammanchi. A seguito di un controllo interno, è emerso che non sarebbe stato sottratto nulla, nonostante il tentativo di intrusione.

La pattuglia è rimasta sul posto per presidiare l’area, considerato che la porta d’ingresso risultava danneggiata e non completamente chiudibile. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.