Siracusa, tentato furto sventato il giorno di Natale in un edificio in ristrutturazione

Tentato furto nel tardo pomeriggio d Natale in un edificio in ristrutturazione situato in una zona centrale della città. L’allarme è scattato intorno alle 17.20, quando la segnalazione è giunta alla Centrale Operativa dell’istituto Metroservice che ha immediatamente disposto l’invio della pattuglia di competenza.

Gli operatori, arrivati sul posto in pochissimo tempo, hanno riscontrato nella parte posteriore della struttura una finestra con evidenti segni di effrazione. Al momento dell’intervento, tuttavia, non era presente alcuna persona sospetta, segno che i malintenzionati si sarebbero dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze di sicurezza.

Determinante, secondo quanto emerso, sarebbe stata l’efficacia del sistema di allarme, unita alla rapidità dell’intervento della pattuglia, che avrebbe messo in fuga gli autori del tentativo di intrusione. Successivamente è stato effettuato un controllo all’interno dell’edificio alla presenza di un responsabile, il quale ha confermato che nulla è stato asportato.