Siracusa, “Teocrito… Click!”: viale Teocrito si accende di luce

L’associazione MetaBorgata è da anni molto attiva nella promozione di iniziative multiculturali, inclusive e capaci di attivare processi di innovazione sociale, con l’obiettivo di animare un quartiere fortemente identitario della città di Siracusa: la Borgata Santa Lucia.

Teocrito… Click! Viale Teocrito si accende di luce è un’iniziativa pensata sul solco delle numerose riflessioni dedicate allo sviluppo turistico della nostra città al di fuori di Ortigia, con l’obiettivo di coinvolgere residenti, commercianti, attrazioni culturali e religiose, affinché Siracusa acquisisca consapevolezza dell’enorme potenziale di cui è dotata e di cui i cittadini sono leva naturale per esprimerlo. Il benessere economico e spirituale attecchisce anche, e soprattutto, dove c’è vita, volontà di fare sistema e progetti di comunità capaci di mettere in connessione i nostri valori. E noi ci crediamo fortemente.

Da qui nasce l’idea di portare una giornata di luce in viale Teocrito e sulla facciata del Santuario della Madonna delle Lacrime. Battiato cantava quanto sia “difficile portare l’alba nell’imbrunire”, eppure sono proprio i simboli a custodire i significati più intensi: passaggi, rinascite, attese pazienti che si trasformano in atti “creativi” di qualunque natura. Nel giorno più buio dell’anno, il solstizio d’inverno, MetaBorgata desidera contribuire a diffondere senso e valore per la città, con il duplice intento di mettere in luce la bellezza senza nasconderne le contraddizioni.

Si sceglie un gesto semplice ma potente: illuminare il Santuario con un video mapping che ne celebra l’aspetto iconico, ormai parte del panorama urbano della nostra città, oltre che meta di pellegrinaggio spirituale per tantissimi fedeli provenienti da ogni parte del mondo.

Viale Teocrito è un’arteria connettiva, una linea del cuore di Siracusa: collega l’area archeologica ai centri storici — la Borgata Santa Lucia e Ortigia — e tiene insieme ciò che siamo: comunità, cultura, commercio di prossimità, spazi educativi e aggregativi. Ma anche giardini e scorci suggestivi, da quello del Santuario della Madonna delle Lacrime al parco del Museo Paolo Orsi, fino al monumentale Parco Archeologico.

Allo spegnersi della festa di Santa Lucia, il 21 dicembre, vorremmo mantenere viva quella luce, che speriamo rimanga accesa 365 giorni l’anno. Il nostro “click” — gesto minimo, rapido, quasi impercettibile — può essere inteso come una forma contemporanea di epifania: la scintilla che attiva lo sguardo.

Questa accensione è un gesto-seme e non vuole esaurirsi in un solo giorno. MetaBorgata immagina che possa evolvere negli anni in un vero e proprio Festival della Luce: un appuntamento annuale capace di riunire arti, comunità e innovazione. Un percorso che, partendo dalla Borgata, illumini l’intera città con installazioni diffuse, narrazioni urbane, laboratori, musica, cammini notturni e incontri che utilizzano la luce come metafora di risveglio, cura e bellezza condivisa.

L’iniziativa, realizzata con il contributo del Comune di Siracusa, è inserita tra le celebrazioni del ventennale del riconoscimento UNESCO e mira a rendere “quotidiana la memoria”, celebrando la cittadinanza attiva, la scoperta dei luoghi in cui si vive, la vitalità commerciale e il desiderio di offrire proposte culturali partecipate.

È stata realizzata con la preziosa collaborazione dei commercianti di viale Teocrito, supportati da Confcommercio Siracusa, e con il contributo di Morana Immobiliare e Unipol. Un ringraziamento speciale va al rettore del Santuario, padre Aurelio Russo, per l’immediata disponibilità a sostenere l’iniziativa, e all’Avis Comunale di Siracusa, la cui presenza rilancia il messaggio di rete e solidarietà che vogliamo consolidare.

Elisa Nieli Mapping è lo studio creativo specializzato in video mapping e proiezioni multimediali che cura il progetto artistico.

Che cosa succederà il 21 dicembre in viale Teocrito?

Luce nel pieno del giorno: il viale si animerà con laboratori diffusi, workshop nelle attività commerciali e spazi creativi dedicati ai bambini.

Luce nel buio del giorno più breve dell’anno: un video mapping luminoso vestirà il faro spirituale di Siracusa, il Santuario della Madonna delle Lacrime. La sua architettura unica diventerà una guida simbolica per chi attraversa e vive il quartiere, a partire dalle ore 18 fino a mezzanotte.