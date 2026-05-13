Siracusa, terrazza parcheggio Talete: riprendono i lavori per la riqualificazione dell’area sportiva

Sono ripresi i lavori per la riqualificazione dell’area sportiva situata sulla terrazza del parcheggio Talete.

Per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, la terrazza resterà chiusa al pubblico fino al completamento del cantiere.

Il progetto punta a restituire alla città uno spazio rinnovato e dedicato allo sport, migliorando la fruibilità dell’area e offrendo nuovi servizi ai cittadini e ai giovani.

A darne notizia è Giuseppe Gibilisco, capo di gabinetto del Comune di Siracusa.