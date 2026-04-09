Siracusa, terreni incolti e rischio incendi: Scimonelli (Insieme) attacca: “Fondi stanziati ma nessun intervento”

Fondi approvati ma interventi ancora assenti. È la denuncia del consigliere comunale Ivan Scimonelli (Insieme), che punta il dito contro l’amministrazione sulla mancata attuazione delle misure per la pulizia e la manutenzione dei terreni incolti.

Nel corso dell’ultima variazione di bilancio, infatti, era stato approvato – come sottolinea lo stesso consigliere – un emendamento, l’unico votato dall’aula, che prevedeva un incremento di 20 mila euro su un fondo già esistente di 50 mila euro. Risorse destinate a un intervento straordinario per la prevenzione degli incendi, il miglioramento del decoro urbano e la tutela della salute pubblica. Un provvedimento che aveva ottenuto anche il via libera del sindaco Francesco Italia, presente in aula al momento del voto. Tuttavia, a distanza di mesi, secondo Scimonelli “in città non si percepisce alcun miglioramento”, né sarebbero visibili azioni concrete sul territorio.

La questione diventa ancora più urgente con l’avvicinarsi della stagione estiva, periodo in cui il rischio incendi aumenta sensibilmente. “Gli incendi non sono un’eventualità remota, ma una certezza annunciata”, evidenzia il consigliere, che denuncia la presenza diffusa di terreni abbandonati, sterpaglie e situazioni di degrado. Da qui l’accusa all’amministrazione di immobilismo e scarsa attenzione verso la prevenzione, con il rischio – sostiene – di intervenire solo in fase emergenziale, con operazioni tardive e più costose.

Scimonelli rivendica il lavoro svolto in Consiglio comunale, sottolineando come “fossero stati forniti strumenti e indicata una direzione chiara”, ma lamenta l’assenza di risposte operative da parte della Giunta. Il consigliere chiede dunque interventi immediati e un cambio di passo, per evitare che Siracusa si ritrovi ad affrontare “l’ennesima estate di fiamme e degrado”, nonostante le risorse già disponibili per la prevenzione.